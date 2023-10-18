«الشباب المصري» يوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة

اجتمع وفد من قيادات مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الفلسطينين وأعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة بالقاهرة.

وأعرب الوفد المصري عن كامل تضامن الدولة المصرية قيادةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني فيما يحدث حالياً من انتهاكات، أقل مايمكن وصفها به هو أنها اعتداء على قواعد القانون الدولي الإنساني، وتستوجب المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني

وقال الدكتور محمد ممدوح، إن المجتمع المدني المصري بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل منذ اللحظة الأولى على ضرورة العمل بكل جهد لتوفير المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين من الأشقاء في قطاع غزة، والذين يتعرضوا لأبشع عملية إبادة جماعية ممنهجة عرفها التاريخ في القرن الحالي، حيث انطلق المصريين لنصرة إخوانهم، وعلى مدار الأيام الماضية ينتظر المئات من شباب مؤسسات التحالف على معبر رفح مرافقين لأكبر قافلة مساعدات إنسانية يتجاوز طولها 4 كيلومترات من أكثر من 106 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والدوائية وعربات الإسعاف وأكياس الدم من أجل إنقاذ حياة أهل غزة.

وأوضح «ممدوح»، أن مجلس الشباب المصري باعتباره أحد المنظمات الحقوقية الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة لعضويته في العديد من الشبكات الدولية مثل الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي والاتحاد الأفريقي والمجلس العالمي للتسامح والسلام، فقد قام عن طريق كوادر المجلس وشركائه في المنظمات الحقوقية الفاعلة حول العالم بعرض حقيقة ما يحدث من جرائم تتوافر لها كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية، والتي تستوجب الملاحقة القضائية، إضافة للمئات من الوقائع الموثقة التي تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.

وذكر، أن المجلس يقود حالياً تحركا جماعيا من مئات من منظمات المجتمع المدني البارزة، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاضطلاع بالدور المنوط به نحو حماية المدنيين، وإلزام الكيان المحتل بتنفيذ التزاماته وفق المعاهدات الدولية، والتدخل بشكل عاجل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، لإنقاذ عشرات الآلاف من أرواح المدنيين اغلبيتهم من الأطفال يعانون من الحصار الكامل منذ أكثر من عشرة أيام.

وزير الحماية الاجتماعية الفلسطيني يشيد بدور مصر

منن جانبه، أشاد الدكتور أحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية الفلسطيني بجهود الدولة المصرية موجهاً التحية للشعب المصري الاصيل الذي مازال يضرب اروع الأمثلة في حماية الشعب الفلسطيني في ظل حالة تخاذل وتغافل متعمد وقلب للحقائق من العديد من دول العالم، والتي تتخذ موقفاً موالياً لسلطات الاحتلال، وهو ما ظهر جلياً في فشل مجلس الأمن في تبني القرار الروسي أو مطالبة إسرائيل بوقف العدوان، أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح «المجدلاني»، أن جهود مجلس الشباب المصري مقدرة كل التقدير، كما أنه سيتم التنسيق بين فرق العمل الموجودة حالياً داخل القطاع وإمداد فريق عمل المجلس بكافة الوثائق التي تثبت انتهاك إسرائيل لكل المعاهدات والمواثيق الدولية من قتل وقصف وتشريد الآلاف، حيث بلغت حصيلة المباني السكنية التي تم قصفها وتهدمها كلياً أو جزئياً مايزيد عن 24 ألف بناية ومنزل خلال الأيام الماضية.

وأوضح السفير دياب اللوح تقدير الشعب الفلسطيني لهذه الزيارة، مؤكدا أن ما يحدث حالياً من حالة من اللحمة بين الشعبين الشقيقين هو الأساس، وأن كل أبناء الشعب الفلسطيني يرفضون مقترحات نقلهم أو توطينهم خارج الأراضي الفلسطينية، وأن حالة الوعي الموجودة حالياً تمنع حدوث نكبة ثانية يخسر بها الشعب الفلسطيني ماتبقى من أراضيه.

وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على توثيق الأحداث، والاستفادة من مرصد «تبيان» الذي أطلقته السفارة للتواصل مع كل المهتمين بالقضية، والاستفادة من توحيد جهود المجتمع المدني في عرض القضية بمفهومها الحقيقي من أجل إنقاذ أرواح المدنيين.