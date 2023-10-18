«زراعة الإسكندرية» تسلم 8 عمال شهادات محو الأمية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تسليم شهادات محو أمية لـ8 عمال، من بينهم عامل من ذوي الهمم، وذلك في إطار رفع كفاءة العنصر البشري، وتفعيل مبادرة «إسكندرية بلا أمية»، ومبادرة «دواوين حكومية بلا أمية».

فصل تنشيطي

وذكر وكيل وزارة الزراعة لـ«الوطن»، أن محو أمية وتعليم الكبار تم من خلال فصل تنشيطي للرجال والسيدات تابع لحي الجمرك، تحت إشراف أحمد الهلباوي مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بحي الجمرك.

دواوين حكومية بلا أمية

وأشار وكيل زراعة الإسكندرية إلى أن فصول محو الأمية التنشيطية تقام من خلال مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»، بهدف القضاء على الأمية لجميع العمال رجال وسيدات داخل دواوين الحكومة، حيث يوجد عدد من عمال الخدمات المعاونة لا يجيدون القراءة والكتابة، وتعمل الدولة على جعل هذة الدواوين بلا أمية، ويتم تشجيع العاملين للالتحاق بهذه الفصول لمحو أميتهم، ويحصلون على شهادات من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.