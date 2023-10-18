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التحالف الوطني يطلق أكبر قافلة مساعدات لغزة وينظم اعتصاما أمام معبر رفح

كتب:

حبيبة فرج
11:17 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مساعدات غزة

مساعدات غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنظيم قافلة مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة، بمشاركة واسعة من المواطنين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح التحالف في بيان عنه، أنّ المساعدات التي تم تجهيزها عبارة عن مواد غذائية، ومياه، وأدوية، إضافة إلى وحدات سكنية متنقلة.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ المتطوعين بدأوا تعبئة المساعدات وتجهيز الشاحنات لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وشهدت مبادرة التحالف الوطني إقبالًا كبيرًا ومشاركة من المواطنين، حيث تطوع العديد منهم لتجهيز المساعدات، فضلا عن التبرع بالدم والمال لدعم الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعلن التحالف الوطني، أنّه سيدخل في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح البري، حتى فتح المعبر لدخول المساعدات بشكل فوري وعاجل.

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