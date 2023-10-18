سامح شكري: مصر لم تغلق معبر رفح.. وإسرائيل تمنع دخول المساعدات

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنّ محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح «غير مقبولة»، مؤكدا أنّ المعبر تعرّض للقصف الجوي من إسرائيل 4 مرات، فهو لا يعمل بالشكل الطبيعي.

سامح شكري يعلق على فتح معبر رفح

وأضاف سامح شكري، في تصريحات لراديو «بي بي سي»، أنّ المعبر لم يغلق رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا العمل مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع.

وأشار سامح شكري بشأن معبر رفح قائلا:«نحن على تواصل دائم في مصر مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.. لكن إلى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر، أما دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تمامًا مع القانون الإنساني الدولي، كما أن ترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام يخالف القوانين الدولية أيضا».

شكري يدين منع إسرائيل إدخال المساعدات

في الوقت ذاته، أعلن سامح شكري، إدانته للقصف المستمر من قبل إسرائيل وعدم السماح بإدخال المساعدات عبر معبر رفح، مبينا مطالبته خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا، إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.