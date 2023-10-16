اتصال هاتفي بين سامح شكري و«لافروف» لبحث تهدئة الأوضاع في غزة

ذكرت السفارة الروسية عبر قناتها على تطبيق «تليجرام»، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى محادثات اليوم الاثنين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بشأن تطورات الأحداث في غزة.

التركيز على الوضع المأساوي

وأشارت السفارة الروسية في بيانها، أن الموضوع الرئيسي للمباحثات كان التدهور الحاد في الوضع بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الوضع المأساوي الناشئ نتيجة لتصعيد العمليات القتالية في قطاع غزة والأراضي حوله، في ظل تأكيد روسي لعدم قبول الهجمات على البنية التحتية المدنية، مع التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين بغض النظر عن مكان إقامتهم.

التأكيد على ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار

وأكد الوزيران على ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار وفتح ممرات توريد المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة الفلسطيني وخروج المدنيين، مشددين على ما أدى إلى أسباب التصعيد الجذرية والتي يأتي على رأسها عدم إحراز أي تقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرين إلى أن مثل هذه التسوية يجب أن تتم على الأساس القانوني الدولي المعروف ومن ضمنه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 التي ستتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

إبلاغ روسيا عن القمة المنعقدة في القاهرة 21 أكتوبر الجاري

وبحسب السفارة الروسية في القاهرة، أبلغ شكري، نظيره الروسي عن القمة التي ستعقد في القاهرة في 21 أكتوبر المقبل والتي من المقرر خلالها النظر في الوضع في فلسطين بالتفصيل، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا ومصر، في مجال حل كافة القضايا الخاصة بالوضع الراهن في الشرق الأوسط.