تراجع جديد في أسعار الأرز الشعير اليوم.. بكم طن «رفيع الحبة»؟

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعاً خاصة لنوع رفيع الحبة، حيث شهدت الأسواق الحرة والمتاجر العامة وفرة في المعروض.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأضاف «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم يصب في المقام الأول لمصلحة قطاع المستهلكين في محافظات مصر، موضحا أن سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة استقر عند 15 ألفا و300 جنيه، فيما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 14 ألفا و600 جنيه، وسط تراجع بقيمة 200 جنيه لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأشار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ إلى أن أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء شهدت حركة بيع وتداول بين محافظات مصر على نطاق واسع، لافتاً أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية في شمال الدلتا ينتجان نحو 82% من محصول الأرز في مصر، وذلك وفقا لبيانات عام 2023.