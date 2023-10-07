أسعار طن الأرز الشعير اليوم السبت 7-10-2023 في الأسواق

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 7-10-2023، ثباتًا مقارنة بالأمس، وبلغت قيمته السوقية نحو 13 ألفًا و800 جنيه للحبة الرفيعة، بينما سجل سعر طن الأرز الحبة العريضة، نحو 14 ألف جنيه وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتبذل أجهزة الدولة، جهودًا كبيرة في الرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

قال أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي، إن ثبات أسعار الأرز الشعير اليوم 7-10-2023، يعود إلى موسم الحصاد الذي يستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، وأنّ أسعار الأرز الشعير مستقرة في الأسواق والمحلات بسبب زيادة المعروض في الأسواق، نتيجة موسم الحصاد.

سعر الأرز الأبيض

وتراوح سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-10-2023، بين 27 و33 جنيهًا تقريبًا للكيلو، بحسب النوع الذي يحدد درجة النقاء والجودة، وهذه الأسعار للمستهلك.

إنتاج مصر من الأرز الشعير

وبحسب وزارة الزراعة، من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الأرز الشعير هذا الموسم، إلى نحو 3.9 مليون طن، من إجمالي مساحة 724 ألف فدان في 9 محافظات فقط، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.