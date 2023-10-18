«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي قصف مستشفى المعمداني

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغراي، قصف مستشفى المعمداني، قائلا إنّ الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أنّ الحادث ناتج عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي بالخطأ.

وأضاف هاغراي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يفتح النار على المستشفى من الجو أو الأرض أو البحر، وأنّ نظام الرادار الإسرائيلي حدد صاروخًا أطلق من داخل غزة وقت الانفجار.

بدورها، ردت حركة الجهاد الإسلامي على مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أنّ قصف المستشفى كان عملًا إسرائيليًا متعمدًا.