تضامنا مع غزة.. سينما «زاوية» توقف فعالياتها لمدة 3 أيام

قررت سينما زاوية في وسط البلد تعليق جميع فعالياتها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة، لمدة 3 أيام في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر أن تبدأ اليوم عرض فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، وذلك وفقا لما أعلنته السينما عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

توجيه جزء من أرباح التذاكر إلى المؤسسات

ولاقى قرار سينما زاوية بوقف النشاط دعما كبير من روادها، إذ توالت التعليقات التي طالبت إدارة السينما بتوجيه جزء من أرباح التذاكر إلى المؤسسات التي تجمع تبرعات لتقديم دعم طبي وغذائي للشعب الفلسطيني، بينما طالب البعض بعدم عرض فيلم «Killers of the Flower Moon» وتنظيم برنامج أفلام عن القضية الفلسطينية.

دعم قرار سينما زاوية بوقف نشاطها

وجاء من ضمن التعليقات: «يا ريت لو تعملوا أسبوع توعوي بعرض أفلام عن القضية الفلسطينية مترجمة للغات مختلفة .. الفن طول عمره وسيلة قوية مش المفروض تقف»، «لو عايزين تدعموا القضية الفلسطينية يبقى تمنعوا عرض فيلم Killers of the Flower Moon»، «ممكن بعد التوقف تعملوا أسبوع أفلام للسينما الفلسطينية»، وتابعت التعليقات: «موقف مشرف.. يا ريت تلغوا عرض Killers of the Flower Moon».