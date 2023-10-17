لليوم الثالث.. توافد طلاب جامعة سوهاج على حملة التبرع بالدم لفلسطين

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه لليوم الثالث على التوالي، يستمر توافد الطلاب للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطنيين، بمقري الجامعة القديم والجديد، مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت للتأكيد على مدى دعم المصريين لأبناء الشعب الفلسطيني، والوقوف جانبهم في محنتهم، إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد الآلاف منهم.

طلاب جامعة سوهاج سعداء بالمشاركة في التبرع بالدم

وأكد «النعماني» أن الطلاب أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين، من أجل إنقاذ حياتهم ومساعدة الضحايا وأسرهم، مضيفا أن الحملة تقام بمشاركة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

في السياق ذاته، أوضح الفريق الطبي بالحملة، أنه يجرى الكشف على المتبرع، وتقييم صورة الدم ونسبة الهيموجلوبين، قبل التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن كيس الدم من الممكن أن يفصل بلازما، ويفيد أكثر من مريض.