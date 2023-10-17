وظائف قيادية شاغرة في جامعة سوهاج.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت اليوم جامعة سوهاج عن عدة وظائف قيادية، تشمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، موضحة الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في كل وظيفة.

شروط التقديم للوظائف الخالية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية القيادية بالجامعة تشمل ما يلي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد، وموضح به البيانات الرئيسية، وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد والمؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية الحاصل عليها المتقدم، وتقارير كفاية الأداء عن 3 سنوات سابقة والجزاءات والخبرة النوعية والزمنية والتدرج الوظيفي.

- الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم، وبيان بإنجازاته.

- مقترحات لتطوير العمل يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة سوهاج

وكشفت جامعة سوهاج عن موعد التقديم والأوراق المطلوبة كالتالي:

- تقديم أصل و6 نسخ من ملف الإنجازات لكل مرشح في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ.

طريقة تقديم في الوظائف الخالية

وأفادت جامعة سوهاج أن طريقة التقديم بالوظائف الخالية للمتقدمين ورقيا، تتم عبر تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة في الأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة سوهاج بمكتب رئيس الجامعة، ويتضمن الملف المقدم أوراق التقديم كاملة ووسيلة للتواصل.