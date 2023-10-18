الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلغي فعاليات اليوم

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بمقر الحملة الرئيسي، تضامنا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي الوحشي والمتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023.

وأوضحت الحملة في بيان لها، قبل قليل، أن القصف الإسرائيلي للمستشفى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، مؤكدين أن إلغاء الفعاليات جاء حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين.