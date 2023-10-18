حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء

واستنكرت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق.

قصف مستشفى المعمداني انتهاك لحقوق الإنسان

وتعتبر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي هذا القصف المتعمد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية، وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية.