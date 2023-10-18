الاتحاد الأوروبي يدين قصف مستشفى المعمدية في غزة: «لا مبررات لذلك»

أدان الاتحاد الأوروبي القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، معلنا أنه لا مبررات لقصف مستشفى مكتظ بالمدنيين في غزة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى غزة لتقديم المساعدات

يذكر أنه في وقت سابق، طالب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى غزة بجميع مناطقها دون عوائق، لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الأساسية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض

وتابع: «أطلقنا عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة، ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، فمن الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح»، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لجلب هذه الإمدادات إلى المحتاجين دون أي عوائق.