طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار قبل نوة الصليبية

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إيذانا باقتراب نوة جديدة.

ووفقا لجدول ميناء الإسكندرية المحدد لمواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023، فإن طقس الاسكندرية على موعد مع نوة الصليبية التي تهب على مدينة الإسكندرية في 20 أكتوبر الجاري.

طقس الإسكندرية اليوم

وتؤثر النوة على طقس الاسكندرية، حيث تعد من النوات الشديدة التي يسبقها انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار، وتمتد لمدة 3 أيام، وتصحبها هبوب رياح غربية. وتسجل درجات الحرارة اليوم 27 درجة مئوية للعظمى، و20 درجة للصغرى.

نوة الرياح الصليبية

ويستمر تأثير نوة الصليبية على طقس الاسكندرية طوال أيامها، حيث تسقط الأمطار بها بغزارة، وتشهد انخفاضا في درجات الحرارة أكثر من الساعات التي تسبقها.

وناشدت غرفة عمليات مدينة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، حيث من المتوقع سقوط أمطار بنسبة 40%، وحذرتهم من ملامسة أعمدة الإنارة والسير أسفل الشرفات المتهالكة، فضلا عن تجنب القيادة خلال فترة سقوط الأمطار الغزيرة، فيما استعدت أحياء المحافظة بتطهير البالوعات وتجهيز سيارات الصرف لإزالة تراكمات مياه الأمطار.