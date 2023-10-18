بلينكن يدين قصف مستشفى المعمداني في غزة.. ويعزي الرئيس الفلسطيني

أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة، مقدّما التعازي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في ضحايا القصف.

جاء ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وأعرب بلينكن، حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف في المنطقة، داعيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية وبدء مفاوضات جادة لحل القضية الفلسطينية.