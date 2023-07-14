7 معلومات عن كوبري طه حسين بالقاهرة في عيدها القومي

شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم بمناسبة عيدها القومي 1054، انطلاق ماراثون القاهرة بمناسبة التشغيل التجريبي لكوبرى طه حسين بحضور عدد من كبار المسئولين ومنهم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث يعد أكبر حدث رياضي تشهده العاصمة مارثون القاهرة والذى يتضمن سباق للجري، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية وذلك بداية من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية

محور الحضارات

ومن أبرز المعلومات عن كوبرى طه حسين وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي:

.- يربط بين محور ياسر رزق والمقطم والمعادي ومحور الحضارات وصولا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل والطريق الدائري.

- طول كوبرى طه حسين حيث يعد المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق يبلغ طوله 1.6 كم بإرتفاع 50 متر عن سطح الأرض

- يستهدف إحداث سيولة مرورية وتخفيف الزحام على الطريق الدائرى والأوتوستراد

- يعمل على نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل

- محور ياسر رزق يبلغ طوله 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوي.

محور ياسر رزق

- المرحلة الأولى من محور ياسر رزق بطول 2 كم من منزل المقطم بعرض 5 حارات مرورية.

- المرحلة الثانية من محور ياسر رزق طريق بطول 7 كم بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه حتى تقاطعه مع كلا من محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوي.