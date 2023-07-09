معلومات عن كوبري طه حسين.. يربط بين محور الحضارات وشوارع المقطم والمعادي

كوبري طه حسين بالمقطم يعد أحد المشروعات الكبرى التي أنجزتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وفي فترة وجيزة وعلى أعلى مستوى، إذ تمّ الانتهاء منه وبدء التشغيل التجريبي في 9 أشهر فقط وبجودة عالية.

وكوبري طه حسين يربط بين محور الحضارات الموجود في الفسطاط «عين الصيرة» بالشوارع الرئيسية بالمقطم والمعادي، وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل والطريق الدائري، وهو طريق مختصر.

معلومات عن كوبري طه حسين

وحسب بيان سابق عن محافظة القاهرة يبلغ طول كوبري طه حسين 1.6 كيلومتر بارتفاع شاهق جدًا يبلغ 50 مترًا عن سطح الأرض، ومتوسط عرضه 30 مترًا في الاتجاهين.

ومن المتوقع أنَّ يحقق انفراجة مرورية في القاهرة الكبرى، نظرًا لأنه يربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ويخفف الضغط والكثافة المرورية عليها مثل الطريق الدائري والأوتوستراد، فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل.

سبب تسمية كوبري طه حسين

الكوبري يمر على مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد زار المشروع مرتين، خلال تنفيذه، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة خلال تفقده سير العمل بالكوبري: «سميناه كوبري طه حسين ورفعنا كفاءة المقبرة علشان الناس تعرف إن إحنا مقدرين عظمائنا».