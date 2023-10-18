«حماة الوطن»: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي للجرائم الإسرائيلية

استنكر قيادات أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة، والتي خلفت 800 ضحية ما بين شهيد ومصاب، مؤكدة أنها جريمة حرب.

مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للجرائم الإسرائيلية

وطالب اللواء صلاح المعداوي، أمين عام حزب حماة الوطن من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي للجرائم الإسرائيلية، مستنكرا صمت القوي العظمي أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مع ضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ودعا المعداوي كل الأحزاب المصرية وكل مؤسسات الدولة الوقوف خلف قيادتهم الحكيمة، وما تتخذة من قرارات ومواقف، من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة.

فيما أشاد المهندس محمد جمال، أمين التنظيم بالموقف المصري ودعوة الرئيس السيسي لقمة القاهرة، مشيرا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت للعالم أنها المدافع الأول عن العروبة و السلام.

إشادة بتغطية القاهرة الإخبارية

من جانبه، قال المهندس يوسف رشدان، أمين عام الإعلام و التثقيف السياسي بأمانة القاهرة، إن صمت الإعلام العالمي عن هذه الجرائم يؤكد انحيازه لإسرائيل، مشيدا بتغطية وسائل الإعلام المصرية خصوصا قناة القاهرة الإخبارية التي فضحت جرائم إسرائيل.

مطالبات بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي

وأشاد أيضا ببيان الخارجية المصرية الذي وصف القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية آخرها مستشفى المعمداني بأنه انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

القمة فرصة مهمة لقادة العالم

وأشار إلى أن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين، موضحا أن القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.