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منذر رياحنة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة: نستغيث يا الله

كتب:

هبة أمين
10:53 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
منذر رياحنة

منذر رياحنة

سيطر الحزن الشديد على الفنان الأردني منذر رياحنة، إثر تداعيات جريمة الاحتلال الإسرائيلي وقيامه بالقصف المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والتي كان يتواجد فيها الآف الفلسطينين الذين نزحوا إليها قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط الشهداء والمصابين وعدد كبير من الأطفال.

ونشر منذر رياحنة، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، يوضح تحول قطاع غزة إلى كتلة من الدمار والرماد، معلقًا عليه بقوله: الله يالله يالله، برحمتك نستغيث يا الله، النصر من عندك يا رب.

قصف اسرائيلي متعمد لمستشفى في قطاع غزة

كما نشر الفنان منذر رياحنة، مقطع فيديو لطفل فلسطيني صغير لا يتجاوز السنوات الأربع من عمره، يرتجف خوفًا بعد تعرضه وعائلته للقصف، وعقب بقوله: يا رب بجاه سيدنا محمد عندك، يا رب معجزة من عندك يا رب.

سقوط آلاف الضحايا

واجتاحت خلال الساعات الماضية، حالة من الغضب والحزن الشديدين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، ونتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا والمصابين.

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