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مدير مستشفى فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز آخر الخطوط الحمراء

كتب:

هانى حسن
10:57 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية للقاهرة الإخبارية

مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية للقاهرة الإخبارية

قال مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، صهيب الهمص، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز آخر الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المستشفيات والمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف الهمص، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال نفذ جرائم دولية وإبادة جماعية لأهل غزة، وقطع الإمدادات الغذائية والدواء عن القطاع، واستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

وتابع مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، أنّ الاحتلال أرسل تهديدات صريحة للمستشفيات في قطاع غزة بالإخلاء الفوري، ما يهدد حياة المرضى والجرحى، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين.

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