مذيع «القاهرة الإخبارية» يبكي على الهواء تأثرا بقصف مستشفى المعمداني: المصاب جلل

لم يتمالك رعد عبدالمجيد، مذيع قناة «القاهرة الإخبارية» نفسه من البكاء أثناء حديثه مع منى عوكل مراسلة القناة من خان يونس.

وقال عبدالمجيد: «عظم الله أجركم بالمصاب الجلل الذي أصاب غزة بمجزرة أصابت الأطفال والنساء، مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، والعالم الذي يغض البصر عما يجري هناك في غزة، مجزرة جديدة شهدناها ونشهدها اليوم».

ولم يتمالك عبدالمجيد نفسه، وأعطى الكلمة لمراسلة القناة في غزة، التي أكدت أن القصف متواصل حتى اللحظة، مشيرة إلى أن هناك استهدافات في أماكن عديدة إلا أن الحدث الأكبر هو استهداف المستشفى المعمداني وسط غزة، «المجزرة جعلتنا نشعر جميعا بالعجز وأصبحنا نرى الأحداث الأخرى صغيرة، وما يجري جعلنا نرى المقاييس مختلفة تجاه الأحداث المحيطة».