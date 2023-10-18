أسعار 15 نوعا من تطعيمات «فاكسيرا».. ما الفئات المستهدفة؟

أعلنت الشركة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» توافر جميع التطعيمات اللازمة للمواطنين، من خلال الفرع الرئيسي في منطقة العجوزة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار ومواعيد التطعيمات، وأنواعها المختلفة:

قائمة التطعيمات وأسعارها

1- الروتا «روتاتك»

يؤخد من عمر 6 أسابيع على 3 جرعات، ولا يؤخد بعد إتمام 8 شهور، ويبلغ سعره بدون خدمة التطعيم 441 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

2- الروتا «روتاريكس»:

يؤخذ من عمر 6 أسابيع على جرعتين، ولا يؤخذ بعد إتمام 8 شهور، والسعر بدون خدمة التطعيم 450 جنيها، والخدمة 10 جنيهات.

3- بريفينار:

يؤخذ من عمر 6 أسابيع، ويحدد عدد الجرعات وفقا للسن، وسعره بدون خدمة التطعيم 490 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

4- النيمو كوكال 23:

يؤخذ من عمر سنتين، وسعره بدون خدمة 580 جنيها، والخدمة 10 جنيهات.

5- سينفلوركس:

ويؤخذ من عمر 6 أسابيع، ويحدد عدد الجرعات وفقا للسن، وسعره بدون خدمة التطعيم 350 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

6- الجديري:

يؤخذ من عمر سنة على جرعتين، بينهما 3 شهور للأطفال وشهر للكبار، وسعره بدون خدمة التطعيم 546 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

7-الحمى الشوكية الرباعي:

يؤخذ من عمر 9 شهور إلى 55 سنة، وسعره بدون خدمة التطعيم 689 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

8- اللقاح السداسي:

يؤخذ من عمر 6 أسابيع إلى سنتين، وسعره بدون خدمة التطعيم 611 جنيها، وسعر خدمة التطعيم 10 جنيهات.

9- تطعيم كبد أ للأطفال:

يؤخذ من عمر سنة على جرعتين، بينهم 6 شهور إلى سنة، وسعره بدون خدمة التطعيم 404 جنيه، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

10- أجسام مضادة كبدي ب:

يؤخذ وفقا للحاجه إليه، وسعره بدون خدمة التطعيم 740 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.

11- السعار:

يؤخذ في أي عمر، ويحدد جرعاته وفقا للحالة إذا كنت مصاب أو تعرضت للسعار، وسعره بدون خدمة التطعيم 93 جنيها وسعر الخدمة 10 جنيهات.

12 - بي سي جي أورام:

للأورام وسعره 576 جنيها بدون خدمة التطعيم وسعر الخدمة 10 جنيهات.

13- MMR:

يؤخذ من عمر سنة على جرعتين ضمن التطعيمات الأساسية، وسعره بدون خدمة التطعيم 130 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات

14- كبدي أ وب:

يؤخذ من عمر 16 سنة، وسعر الخدمة بدون خدمة التطعيم 336 جنيها، وسعر خدمة التطعيم 10 جنيهات.

15- HPV:

يؤخذ من عمر 9 سنوات، وسعره بدون خدمة التطعيم 937 جنيها، وسعر الخدمة 10 جنيهات.