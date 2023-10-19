«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الأدوية بالتزامن مع الشتاء

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول الأدوية، قائلة فى تقرير رسمي لها، «لا تتوقف عن تناول الدواء بمجرد الشعور بالتحسن، وعلى المواطنين ضرورة استكمال الجرعات حسب وصف الطبيب للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية».

تحذير من علاج نزلات البرد بالمضادات الحيوية

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار بالغة على الجسم.

وطالبت الوزارة المواطنين باستكمال الجرعات التي يصفها الطبيب وعدم الحصول على جرعات بدون وصف الطبيب حتى لا تحدث ميكروبات مضادة للمرض نفسه، وحذرت من الحصول على المضادات الحيوية كحقن البرد أو مجموعة البرد المنتشرة مع زيادة أعداد مرضي نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

التقلبات الجوية

كما أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الفترة الحالية يكثر أعداد مصابي الفيروسات التنفسية نظرا للتقلبات الجوية التى تحدث بين فصلي الصيف والشتاء، مشيرا الى أن نزلات البرد والمضادات الحيوية لا تعالج بالمضادات الحيوية وإنما تحتاج إلى الراحة الكاملة وشرب السوائل ومجموعة من الأدوية يصفها الطبيب فقط.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتوافر كل الأدوية والمستلزمات استعدادا لفصل الشتاء، مشيرا إلى أن في حال شعور أي مواطن بأي أعراض يجب الذهاب إلى المستشفيات والحصول على الرعاية الطبية اللازمة على أكمل وجه.