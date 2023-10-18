«الصحة»: توفير 100 ألف جرعة من لقاح الالتهاب الكبدي بي للكبار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توفير 100 ألف جرعة من لقاح الالتهاب كبدي بي للكبار، و300 ألف جرعة من لقاح الكلب، و300 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي بكل فروع الشركة القابضة للامصال واللقاحات «فاكسيرا»، في إطار تنفيذ برنامج التطعيمات على مستوى الجمهورية.

وأكد عبدالغفار، صرف العلاج الشهري على نفقة الدولة لـ4 آلاف و885 مريض شملت أمراض العيون، وحقن rh عند الولادة، وحقن bcg لمرضى أورام المثانة، وأمراض والعظام والروماتويد، وأمراض الدم، منوهًا بحرص الدولة على توفير المستلزمات الدوائية للمواطنين غير الخاضعين لأي مظلة تأمينية.

عيادات الشركة القابضة للأمصال واللقاحات

ولفت إلى أنّ عيادات الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، قدّمت خدمات الكشف لـ820 مريضًا، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، إضافة إلى تخصصات أكثر دقة كالسكر والكشف الطبي على الأمراض الخاصة بالغدد الصماء مثل قصر القامة والغدة الدرقية، والحساسية والمناعة، وصرف علاج مناعي بأمصال الحساسية للحالات التي تستدعي ذلك، والأسنان والوراثة تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين.

صرف العلاج على نفقة الدولة لـ5 آلاف مريض

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» قدمت خدمات الفحص الطبي من تحاليل وأشعة لـ3 آلاف و940 مواطنا تضمنت التحليل التشخيصي للأمراض الوراثية على مستوى الكروموسومات مثل متلازمة داون، والإجهاض المتكرر، وتأخر الحمل، وتحاليل الفيروسات ودلالات الأورام وفيتامين دي، إضافة إلى عمل الفصائل لأكياس الدم rh والفحص الفيروسي لأكياس الدم للكشف عن أمراض الالتهاب الكبدي بي وسي والإيدز وميكروب الزهري، مشيرًا إلى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لاستخراج نتائج دقيقة للتحاليل الطبية.

وأوضح الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنّ بنك الدم في فاكسيرا يوفر كل أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية إضافة لعمل مركز صرف الدم على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مضيفًا أنّ الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا ونقل الدم لمرضى الأورام.

وأكد أن الشركة القابضة تحوي وحدة غسيل كلوي بها 16ماكينة غسيل كلوي، منوهًا باستقبال المريض بالفحص السريري وعمل التحاليل اللازمة والأشعة ووضع خطة العلاج، إضافة إلى عمل تحاليل شهرية وربع سنوية وتدوينها بالملف الخاص بالمرضى مع توقيع الكشف الطبي على مرضى الاعتلال والقصور الكلوي.