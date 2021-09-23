أماكن صرف أكياس الدم للمرضى بالمحافظات.. 3 إجراءات مطلوبة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملات التبرع بالدم على مستوى جميع المحافظات، موضحة الاستخدامات المختلفة لمكونات الدم، وطرق التسجيل للتبرع، وعناوين مراكز التبرع على مستوى الجمهورية، وذلك على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للتبرع بالدم، بداية من عملية التسجيل من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصولا لعناوين ومراحل التبرع، وأماكن صرف أكياس الدم، وكيفية الحصول على كيس دم لمريض بحاجة لنقل الدم، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة.

كيفية الحصول على كيس دم لمريض بحاجة لنقل الدم

ـ التوجه لقسم الصرف في أي فرع من فروع خدمات نقل الدم القومية.

ـ تقديم عينة دم من المريض، عليها اسمه الرباعي.

ـ تقديم طلب مختوم من المستشفى التي يتم علاج المريض فيها.

أماكن صرف أكياس الدم للمرضى والمستحقين

ـ الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسي.

ـ فروع خدمات نقل الدم القومية بجميع المحافظات.

ـ المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي، كما يمكن للمرضى بالمستشفيات الخاصة صرف أكياس الدم.

استخدامات مكونات الدم

ـ تستخدم كرات الدم الحمراء في علاج مرضى أنيميا البحر المتوسط، سرطان الدم، الكبد، الكلى، وحالات النزيف بالحوداث والعمليات.

ـ تستخدم الصفائح الدموية في علاج مرضى الأورام، زراعة الأعضاء، وبعض أمراض الدم، وهي عبارة عن خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي، وظيفتها الأساسية إذا حدث نزيف بالجسم تتجمع مع بعضها لوقف هذا النزيف.

ـ تستخدم البلازما في علاج مرضى الهيموفيليا «النزيف المتكرر»، وأمراض الكبد، والحروق، أو الحوادث، وهي تمثل 55% من دم الانسان، وتتكون من 92% ماء، و8% بروتين وأجسام مضادة.

فوائد بلازما الدم

نوهت وزارة الصحة بأن المتبرع بالبلازما يمكنه التبرع 12 مرة في السنة، وحددت فوائد البلازما فيما يلي:

ـ التخلص من مخلفات العمليات الحيوية، ونقلها إلى الكبد والكلى، للتخلص منها نهائيا.

ـ معالجة عوامل التجلط، للمساعدة في التقليل من النزف النشط.

ـ الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

ـ تنظيم درجة حرارة الجسم.