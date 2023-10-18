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الرئيس السيسي: فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر لحرب ضد إسرائيل

كتب:

محمد أيمن سالم
11:27 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ نقل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء هو عبارة عن نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفي هذه الحالة سيحق لإسرائيل الدفاع عن أمنها القومي وسترد التعامل وتوجه ضربات للأراضي المصرية.

وتابع الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية،  إنَّ مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ولابد أن نعمل جميعا للمساهمة في أن يكون استثمارنا في السلام قائم ولا يتمّ تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ، وتوجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن يتمّ نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة.

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