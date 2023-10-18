المستشار الألماني يعرب عن أسفه لتعرض مستشفى المعمداني في غزة للقصف

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنّ هجوم حركة حماس على إسرائيل لا يمكن تبريره بأي سبب، وإنّ إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها ومواطنيها.

وأعرب شولتس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن أسفه للضحايا المدنيين في انفجار مستشفى بغزة، والذي اتهمت حماس إسرائيل بالتسبب فيه.

وأكد المستشار الألماني، أنّ الهدف من زيارته إلى مصر هو العمل مع الحكومة المصرية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.