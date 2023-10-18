وكيل «دفاع الشيوخ»: القصف الوحشي لمستشفى المعمداني في غزة «ضد الإنسانية»

أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء.

ضرورة فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل

وأضاف أن هذا العمل وما سبقه من أعمال يعد بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية، ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحةوكذلك الشرعية الدولية، ويعد استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من قبل المجتمع الدولي.

المطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر

ودعا كل البرلمانات في كل دول العالم إدانة هذا العمل الهمجي، والمطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر الغاشمة والتي أصبحت سلوكا يوميا تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث ما قام به الكيان الصهيوني يمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وثمن ما تقوم به الدولة المصرية من تحركات على كافة الأصعدة لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والدعوة لعقد قمة دولية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى مائدة المفاوضات، وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.