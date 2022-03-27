المستشار الألمانى: 10 آلاف  جندي روسي قتلوا في الحرب على أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن 10 آلاف جندي روسي، قتلوا في الحرب الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف المستشار الألماني، أن تغيير النظام في روسيا ليس هدفا لحلف الناتو، منوها بأن الاستقلال في الطاقة، لن يساعدنا في تشغيل المفاعلات النووية، قائلا «الاستقلال في مجال الطاقة يعني أسعار وتكلفة أكبر»

وأشار المستشار الألمانى، إلى أنه أبلغ بوتين، أن استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية له عواقب كارثية.

قوات الانفصاليين تسيطر بالكامل على خط الحدود في دونباس

فى السياق، أفادت قناة «العربية»، أن قوات الانفصاليين تسيطر بالكامل على خط الحدود في دونباس، منوهة باشتباكات عنيفة على خط التماس في دونباس.

وتابعت، أن الجيش الأوكراني يعيد ترتيب صفوفه لشن هجوم مضاد في خاركيف وماريوبول.

يشار إلى أن الجانبين الروسى والأوكرانى، يعقدان مفاوضات غدا فى تركيا بشأن حلول للأزمة الراهنة.