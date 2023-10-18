ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية عن «دبلوماسية العلوم» في المنطقة العربية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة «CSSP» بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية «TWAS-AREP»، ورشة عمل إقليمية حول «دبلوماسية العلوم» للمنطقة العربية، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 10 صباحًا بقاعة الوفود بالمكتبة.

تحديات دولية

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مفهوم «دبلوماسية العلوم» يعبر عن استخدام التعاون العلمي بين الدول لمعالجة المشكلات المشتركة التي تواجه البشرية وبناء شراكات دولية قائمة على المعرفة العلمية، فأكبر التحديات التي نواجِهُها اليوم هي تحديات لها طابع دولي سواء كانت تحديات متعلقة بتغير المناخ أو متعلقة بالصحة العامة كمحاربة الأمراض والفيروسات وغيره، هذه التحديات تواجة مختلف المجتمعات وتتخطى حدود الدولة الواحدة، ومواجهتها تتطلب الإستعانة بالراي الفني والعلمي السديد وتضافر الجهود الدولية، لذا فمن المهم التعاون الوثيق بين صناع القرار والعلماء والباحثين في مختلف المجالات.

التعاون بين العلماء والدبلوماسيين

وأضاف زايد، إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة مفهوم «الدبلوماسية العامة» في المنطقة العربية والدور الذي تلعبه في مجابهة القضايا المحلية والإقليمية مثل قضايا تغير المناخ، وأزمة الغذاء وقضايا البحث العلمي وغيرها من القضايا، وذلك من خلال عرض الجوانب العلمية المتعلقة بهذا المفهوم، ومناقشة أهمية التعاون الوثيق بين العلماء وخاصة شباب العلماء وصُناع القرار والدبلوماسيين وأهمية تضافر تلك الجهود بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المختلفة المحلية والدولية والإقليمية، حتى يتثنى الاستفادة المُثلى من مخرجات البحث العلمي ومن جهود العلماء، ووضع الرأي العلمي المعني بمواجهة التحديات والقضايا العلمية والمجتمعية والبيئية متخطية الحدود وتحت تصرف صانعي القرار.