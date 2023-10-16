الإعلامية جاسمين طه: مكتبة الإسكندرية منارة ثقافية على شاطئ المتوسط

قالت الإعلامية جاسمين طه، إن محافظة الإسكندرية مليئة بمعالم أثرية، التي كانت شاهدة على التاريخ، ومن أهم معالمها مكتبة الإسكندرية، والتي تعد منارة العلم والثقافات على شواطئ البحر المتوسط، وكل ركن فيها له مذاق خاص.

وأوضحت الإعلامية جاسمين طه خلال تقديمها برنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر شاشة dmc، أن مكتبة الإسكندرية تنفذ فعاليات ترفيهية وموسيقية قائلة: «اللي مارحش مكتبة الإسكندرية فاته كتير، وبنشجعكم إنكم تروحوا تشوفوا العظمة التاريخية اللي هناك».

مكتبة شاهدة على التاريخ والحضارات

ولفتت إلى أن مكتبة الإسكندرية لم تكن مجرد مكتبة تحتوي آلاف الكتب والوثائق والخرائط النادرة، بل هي مكتبة شاهدة على التاريخ والحضارات، «من 21 سنة كان هناك حفل كبير حضره عددا كبيرا من الرؤساء وزعماء وقادة العالم في هذا التاريخ، وتم إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية العريقة، ونقل الحفل جميع وسائل الإعلام الكبيرة المحلية والعالمية».