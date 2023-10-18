خبراء عن مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: خطاب الرئيس السيسي كان رادعا

منذ عقود طويلة وهناك محاولات إسرائيلية بتنفيذ خطة خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، عن طريق تهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم ونقلهم إلى سيناء، وهو الأمر المرفوض تمامًا باعتباره ينهي القضية نهائيًا، وهو ما أكّده الرئيس السيسي اليوم، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

«محسب»: الرئيس السيسي كان له رد فعل قاطع وقوي ومشرف لكل مصر

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رد فعل قاطع وقوي ومشرف لكل مصر، وكان حديثه يؤكّد أنّ هناك فرق كبير بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه.

وأكّد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنَّ مصر مرحبة بالشعب الفلسطيني، ولكن فلسطين تحتاج منهم إلى بذل أكثر من ذلك، من الصمود الذي نحييهم عليه، وعلى ما يفعلوه الآن، ورفضهم الخروج من وطنهم بشكل أو بآخر.

«غنيم»: حديث الرئيس السيسي جاء رادعًا قويًا

فيما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنَّ كلمة الرئيس السيسي، اليوم جاءت في توقيت مهم للغاية، متابعًا أنَّ «حديث الرئيس جاء رادعًا، قويًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية».

وأكّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أنَّ حديث الرئيس السيسي تطرق إلى ثلاث موضوعات هامة، وهي عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنَّها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام، إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.