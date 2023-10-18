المستشار الألماني: ندعم جهود الوساطة المصرية بين إسرائيل وحماس

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تريد دعم جهود مصر لتهدئة التوترات في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال شولز: «نريد العمل مع مصر للتخفيف من العواقب الرهيبة للحرب»، مضيفا أنهما ناقشا أيضا الوضع الإنساني في غزة.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2653887-scholz-germany-to-support-egypts-mediation-efforts-between-israel-hamas