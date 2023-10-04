سفير ألمانيا بالقاهرة: بلادنا شريك أساسي في تحديث مصر بالاستثمار والتكنولوجيا

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، أن بلاده تعد شريكاً أساسياً في تحديث مصر، من خلال استثماراتها الضخمة وتجارتها الكبيرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والطاقة.

الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية

وأعرب السفير الألماني بالقاهرة، في كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، عن ترحيبه بقوة تنفيذ الإصلاحات الطموحة لتنشيط الاقتصاد وإعطاء حيز أكبر وأمان قانوني لمستثمري القطاع الخاص.

علاقات قوية بين مصر وألمانيا

وقال إن برلين تقف إلى جانب أصدقائها المصريين لدعمهم في أوقات الأزمات للتغلب على الصعوبات القائمة، وإن التعاون التنموي الثنائي يبلغ 1.8 مليار يورو، وهو يعد بذلك واحداً من أكبر المحافظ التنموية الألمانية عالمياً.

جهود حماية المناخ

وأضاف أن حماية المناخ من خلال التحول في مجال انتاج الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لتعاوننا، وأن المستقبل يكمن في الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الكهروضوئية، وربما في الهيدروجين الأخضر، ولتحقيق هذا الهدف فإن ألمانيا وحدها تساهم بأكثر من 250 مليون يورو لمحور الطاقة في برنامج (نُوَفي NWFE)، في مصر، حول محاور المياه والغذاء والطاقة.

التعاطف الثقافي العميق

وتابع أن العلاقات مع مصر ترتكز على أسس الفهم والتعاطف الثقافي العميق حيث يوجد ما يقارب نصف مليون متحدث باللغة الألمانية في مصر، وما يزال دور اللغة الألمانية في التعليم الثانوي والعالي في مصر في تنام مضطرد، مشيرا إلى أن ألمانيا احتفلت العام الحالي بمرور 150 عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية التي تعد مؤسسة متميزة للتعليم الراقي في مصر، كما احتفلت بمرور خمس سنوات على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية (GIU) التي تعد مع شقيقتها الجامعة الألمانية بمصر (GUC) واحدة من أكبر وأنجح المؤسسات التعليمية العابرة للحدود الوطنية عالميا.

ألمانيا شريك قوي

وقال هارتمان إن ألمانيا باعتبارها شريكا قويا في الاتحاد الأوروبي وعضوا مسؤولا في الأمم المتحدة، ساهمت بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي خاصة في مصر من خلال 100 مليون يورو قدمت لبرنامج الأغذية العالمية ودعمت الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بمبلغ 200 مليون يورو للمنطقة.

مصر تستقبل آلاف اللاجئين

ولفت إلى أن مصر استقبلت آلاف من اللاجئين من السودان، ومن ثم فإنها تستحق تقديرنا ودعمنا القوي، وأكد أن ألمانيا بالتعاون مع أقرب شريك وصديق لنا فرنسا، أطلقنا مبادرة مشتركة بعنوان "متحدون من أجل السلام في السودان" في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد شارك وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في "مبادرة يوم السلام" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن، وذلك لمنح السلام العادل في الشرق الأوسط فرصة أخرى.

توحيد ألمانيا قبل 33 سنة

وأوضح السفير الألماني أن بلاده توحدت منذ 33 عاما سلميا بسقوط سور برلين والستار الحديدي وكنا جميعاً نأمل في مستقبل أفضل في أوروبا موحدة وفي عالم أقل صراعات مسلحة ومظالم اجتماعية وحروب، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الدول المسالمة لتقف صفاً واحداً للدفاع عن مبادئ النظام الدولي استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الهدف المشترك يوحدنا مع أصدقائنا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.