محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع في مركز صدفا

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض حزب الشعب الجمهوري لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز صدفا، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب بمراكز المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ضمن مبادرة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

توافر السلع الغذائية

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ الأقسام المختلفة لمعرض بيع السلع الغذائية بمركز صدفا والذي يضم السلع الغذائية الأساسية التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة .

التوسع في فتح المنافذ

وأشار المحافظ إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كل التسهلات والدعم للتوسع في فتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بكافة قرى ومراكز المحافظة وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء.