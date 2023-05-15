«اكسترا نيوز» تعلن عن مسابقة: برنامج جديد يصنعه الشباب

أعلنت قناة إكسترا نيوز، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مسابقة للشباب بعنوان «عبر عن حلمك».

وذكرت القناة في منشورها، أن البرنامج جديد يصنعه الشباب من عمر 18 إلى 25 سنة في مجالات «الإعداد - الإخراج - البروديوسر - إدارة منصات السوشيال ميديا – تقديم البرامج».

من جانبه قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّه سيتمّ الإعلان عبر حساب قناة «إكسترا نيوز» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن برنامج جديد يصنع كل تفاصيله الشباب سواء تقديم أو إعداد أو إخراج أو تصوير أو مونتاج.

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «صباح الخير للشباب من سن 18 سنة الى سن 25 عامًا، هنعلن اليوم على صفحة إكسترا نيوز عن برنامج جديد، اللي هيصنع كل تفاصيله شباب من سن 18 إلى 25، سواء تقديم أو إعداد أو إخراج أو تصوير أو مونتاج، طريقة التقديم والمحددات المطلوبة في المتقدمين هتبقى على صفحة إكسترا نيوز».