لجنة من «القابضة للمياه» تتابع جاهزية محطات مدينة ديروط للطوارئ

تواصل لجنة متابعة الشركة القابضة التي استقبلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مرورها على المحطات السطحية المرشحة، تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة للمياه برئاسة المهندس ممدوح رسلان من حيث الاهتمام بالمرافق الحيوية التى تخدم المواطنين.

متابعة جاهزية المحطات

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن المرور شمل محطة مياه ديروط المرشحة بعد المرور على محطة مياه منفلوط المرشحة، لمتابعة أعمال محطات مياه الشرب من حيث الصيانة والتشغيل ومراقبة جودة المياه المنتجة من محطات الشرب من خلال المعامل التابعة للشركة، ومتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية بهذه المحطات ومدي جاهزيتها لاحتواء اي موقف طارئ، وذلك لضمان عدم حدوث أي أعطال مفاجئة بها.

مبادرة حياة كريمة

وشدد «الشرقاوي» على ضرورة وضع الملاحظات التي أفادت بها اللجنة في مرورها على عدد من محطات المياه المرشحة قيد الجدية استعدادا لمرور اللجنة مرة أخرى، على أن تستعد محطات الصرف لاستقبال لجنة لمتابعة العمل بمحطات الصرف سواء كانت رفع أو معالجة.

كما أشار رئيس الشركة إلى أنه جار أيضا عمل إحلال وتجديد للمحطة شاملة الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية ضمن مبادرة حياة كريمة أيضا بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيها لرفع كفاءة المحطة بصفة يعود مردودها الايجابي بالنفع على كافة المخدومين من المحطة .