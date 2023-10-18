كيف تأثرت مصر بجزر البحر المتوسط؟ خبراء يجيبون

انطلقت فعاليات مؤتمر «جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط.. التأثير والتأثر»، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي.

وقال الدكتور محمد الجمل، مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي يتناول جزر البحر المتوسط، لافتًا إلى أن جزر البحر المتوسط لعبت دورًا مهمًا خلال الحقب الماضية، من خلال التأثير والتأثر فيما بينها، وبين الدول المطلة على البحر المتوسط.

مدينة الإسكندرية هي البوابة الرئيسية لمصر

وأشار محمد الجمل، إلى أن مصر تأثرت بهذه الجزر أيضًا، حيث كانت مدينة الإسكندرية هي البوابة الرئيسية لمصر، لذا كانت العلاقة تبدأ من الإسكندرية.

من جانبه، تحدث الدكتور عماد خليل، مدير مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، عن أهمية المؤتمر وكونه الأول من نوعه الذي يقوم بالبحث في تاريخ الجزر في البحر المتوسط وعلاقات التأثير والتأثر.

مظاهر التأثر على مستوى اللغة

انعقدت الجلسة الأولى بحضور الدكتورة سحر سالم، والدكتور حسن السعدي والدكتور طارق منصور والدكتورة ميرفت سيف، وأدار اللقاء الدكتور محمد عبد الغني.

وتحدثت الدكتورة سحر سالم، عن مظاهر التأثير والتأثر والقواسم المشتركة بين الشرق والغرب في حوض البحر المتوسط، من خلال كتاب النويري السكندري.

وأشارت إلى أن مظاهر التأثر كانت على مستويات اللغة واستخدام بعض المصطلحات في اللغة في الإسكندرية واتضح أنها غربية، فضلاً عن التأثر في خطط الحروب والغزو.

وقالت إن المماليك حاولوا غزو جزيرة قبرص في القرن السابع الهجري واستخدموا الرموز الغربية والأعلام الصليبية كنوع من التمويه في المقابل استخدم نفس الأسلوب حين قررت قبرص غزو الإسكندرية في القرن الثامن، إذ ارتدي ملك قبرص ملابس تجار عرب وقام بزيارة الإسكندرية قبل الغزو كنوع من التمويه أيضًا.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مداري يومي الأربعاء والخميس 18-19 أكتوبر الجاري، حيث يشارك في المؤتمر باحثون من مصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وسوريا والمملكة العربية السعودية، وتتناول محاور المؤتمر العلاقات التاريخية والتأثيرات الحضارية لجزر البحر المتوسط، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جزر البحر المتوسط، التراث الثقافي المادي وغير المادي لجزر البحر المتوسط، الإسكندرية وجزر البحر المتوسط التأثيرات المتبادلة، جزر البحر المتوسط في كتابات الرحالة والجغرافيين العرب والأجانب.

تلقي البحوث المشاركة في المؤتمر الأضواء على التراث الحضاري والتاريخي لجزر البحر المتوسط وعلاقاتها بالحضارات المصرية واليونانية والرومانية والفينيقية والبيزنطية وصولًا إلى الحضارة الإسلامية، وما أفرزته هذه الجزر من تراثًا حضاريًّا فريدًا سواء الشرقية منها؛ مثل جزر اليونان ورودس وكريت وقبرص ومالطة وأرواد وغيرها، أو الغربية منها؛ مثل إيبيزا ومايوركا ومينوركا (جزر البليار)، بالإضافة إلى الجزر العربية على الساحل المغربي، والجزر الإيطالية والفرنسية؛ مثل صقلية وكورسيكا وسردينيا. والتي كان لها دور حضاري فعال ثقافي واقتصادي واجتماعي، وملهم لحضارات العصور التالية، مما جعلها محط اهتمام عديد من الإمبراطوريات والدول المتعاقبة عبر العصور.