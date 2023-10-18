تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي في قرى «حياة كريمة» بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ الانتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بمنطقة الكيلو 38.5 على مساحة 1180 مترا مربعا لخدمة أهالي قرية أبو صير، وكذلك الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي

وأكد محافظ الإسكندرية؛ الانتهاء من تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي ببرج العرب القديم، وقرية بهيج، وقرية أبو صير بنسبة 98%، ويشتمل مبنى وحدة التضامن على منطقة ألعاب خارجية، و3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، وورشة تأهيل حرفي ومهني، ووحدة تدخل مبكر لذوي الهمم، وغرفة مشورة اقتصادية، ووحدة اجتماعية.

إنشاء مجمع زراعي بيطري

وأشار «الشريف»؛ إلى الانتهاء من إنشاء مجمع زراعي بيطري بقرية بهيج (الميثاق)، نظراً لحاجة الأهالى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم مما يعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

طفرة خدمية هائلة

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أحدثت طفرة خدمية هائلة حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في الإسكندرية، فرسمت البسمة على وجوه الأهالي بعد أن غابت عنهم لسنوات طوال.