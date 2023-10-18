وقفة لنصرة فلسطين داخل «طب قصر العيني».. أساتذة وطلاب ومرضى

نظم طلاب طب قصر العيني جامعة القاهرة وقفة احتجاجية تضامنًا مع أهالي غزة في فلسطين صباح اليوم، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والنزلاء المتواجدين في المستشفى، وذلك في إطار الدعم المقدم من الدولة المصرية للشعب الفلسطيني، ودعمًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

طلاب الجامعات ينتفضون لنصرة غزة

وانتفضت الجامعات المصرية، انتفضت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مكثف من خلال الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر، لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وانطلقت حملات التبرع في عدد كبير من الجامعات، على رأسها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطب القصر العيني، جامعة حلوان، هندسة المطرية، جامعة المنيا، جامعة أسوان، كلية الحقوق بالمنصورة، ومدينة الطلبة بالقاهرة والجيزة، وجامعة كفر الشيخ، كلية العلوم جامعة الزقازيق، وكلية الطب وكلية التربية بجامعة سوهاج، وغيرها من الجامعات المصرية وذبك في إطار الدعم المقدم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.