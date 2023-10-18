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التحالف الوطني ينظم وقفة احتجاجية اليوم دعما لغزة: الصمت عن القتل أسوأ من القتل

كتب:

يسرا البسيوني
01:11 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
وقفة احتجاجية للتحالف الوطني

وقفة احتجاجية للتحالف الوطني

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري وقفة احتجاجية اليوم، قد تطول، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط على حكوماتها لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية، ودعمًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

دعوة لتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة «مرابطون حتى الإغاثة»

وذكر التحالف الوطني للعمل الأهلي، في بيان له: «نسأل من شعوب مصر والدول الإسلامية والعربية والعالم بأسره التضامن مع وقف القتل عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة «مرابطون حتى الإغاثة» والموجود عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1acOMHbmpXPyrlM1KB

وتابع: «نسأل منهم رفع أصواتهم في كل مكان للتنديد بالقتل وللمطالبة بدخول المساعدات، الصمت عن القتل أسوأ من القتل».

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