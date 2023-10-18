حزب مصر أكتوبر: نقف صفا واحدا خلف قرارات القيادة السياسية لحماية أمننا القومي

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، مؤكّدة أنَّ الكلمة جاءت شاملة وافية لكل ما يشعر به المواطنين المصريين فيما يتعلق بسعي قوات الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين قصريًا إلى مصر وخاصة سيناء.

حزب مصر أكتوبر: نساند قرارات القيادة السياسية

وأكّدت جيهان مديح، في بيان لها الآن، مساندة حزب مصر أكتوبر لأي قرار تتخذه القيادة السياسية الحكيمة فيما يخص أمن مصر القومي، موضحة أنَّ المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أنّض المصريين يقفون خلف قيادتهم صفًا واحدًا ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جيهان مديح: المصريون مدركون خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية

وشددت على موقف مصر التاريخي والثابت من دعم القضية الفلسطينية، والتي لن تألوا جهدا في حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة، منوهة إلى أنَّ قوات الاحتلال تخطت المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وأكّدت رئيس حزب مصر أكتوبر أنَّ الشعب المصري يعي خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشددة على أنَّ المصريين يرفضون الزج بسيناء ضمن مخططات الاحتلال الغاشم.