لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» تحمل إسرائيل مسؤولية قصف مستشفى المعمداني

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعًا مهمًا، الأحد المقبل، لمناقشة جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للسكان من منازلهم واستخدام سلاح الفسفور الأبيض لإبادة الفلسطينيين.

الجيش الإسرائيلي هو المسئول عن الانفجار في غزة

بدوره، أكّد الدكتور جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنَّ الجيش الإسرائيلي هو المسئول عن الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني والذي أدى إلى وقوع 500 قتيل من بينهم كثير من الأطفال.

وأضاف «حليم» لـ«الوطن»، أنَّ إلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر إقامتها في الأردن دليل حقيقي عن الرفض العربي للجرائم غير الإنسانية التب ترتكب داخل قطاع غزة، متسائلًا عن سبب إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف بجوار إسرائيل رغم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها داخل قطاع غزة.

واستكمل: «من الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن الجلوس في مفاوضات مع الدول العربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين أم التحدث ومخاطبة القوى العظمي بالعالم لوقف نزيف الحرب».

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الراهن، لاسيما في ظل المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة.