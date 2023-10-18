محمد رمضان بعد قصف مستشفى المعمداني: «اللهم صبّر أهالي غزة»

طالب الفنان محمد رمضان، بوقف القتل المتعمد الذي تقوم به إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحرير فلسطين من الاحتلال الغاشم، وذلك تعليقا على قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي نتج عنه سقوط المئات من الشهداء.

محمد رمضان يدعو لأهالي غزة

ووجه محمد رمضان، دعواته عبر خاصية ستوري في حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بقوله: «اللهم صبّر أهالي شهداءنا في غزة وفي كل مكان، وارزقهم الصبر والنصر والاستقرار».

الشهداء في مكان أفضل

وأشار رمضان، عبر خاصية ستوري في «إنستجرام»، إلى أن «الشهداء في مكان أفضل من الدنيا كما وعد الله جلّ جلاله».

قصف متعمد لمستشفى المعمداني

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي جريمة القصف المتعمد لأحد المستشفيات بقطاع غزة وهي الأهلي المعمداني، والتي لجأ إليها آلاف الفلسطينين بعد هروبهم قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين من بينهم أكبر عدد من الأطفال.