ضعف وانقطاع المياه في بني سويف اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال التطهير بمروق رقم 1 بمحطة مياه أبو سلي، ما قد يتسبب في ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء، ولمدة 48 ساعة.

ضعف وانقطاع المياه في بني سويف

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف وانقطاع المياه بمدينة ناصر، حتى الـساعة 8 مساء اليوم الأربعاء، وذلك للقيام بأعمال التطهير بمروق رقم 2 بمحطة مياه إشمنت.

انقطاع المياه في بني سويف

وأبدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن اعتذارها عن ضعف ز قطع المياه خلال الفترة المذكورة، لأعمال التطهير اللازمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية

واكدت شركة مياه الشرب، سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه، من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.