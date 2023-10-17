أماكن انقطاع المياه في القاهرة اليوم.. تستمر 12 ساعة متواصلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه في عدد من المناطق، لمدة قد تصل إلى 11 ساعة، وهو ما جعل البعض يهتم بمعرفة أماكن انقطاع المياه اليوم، التي حددتها الشركة، مشيرة إلى أنها ستتضمن 3 مناطق داخل محافظة القاهرة، وتوضحها «الوطن» لقرائها خلال الموضوع التالي.

أماكن انقطاع المياه اليوم

أوضحت الشركة في بيان رسمي على صفحتها، أماكن انقطاع المياه اليوم، وتتضمن مناطق «زهراء مصر القديمة – اسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك»، لافتة إلى أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 9 من صباح غدا الأربعاء الموافق 18-10-2023، حيث أن مدة القطع ستكون 12 ساعة.

أسباب انقطاع المياه اليوم

وأرجعت الشركة سبب إنقطاع المياه اليوم، بسبب تغير مسار خط صرف صحي قطر 600 مم، يبدأ من أسفل كوبري العاشر بشارع الفسطاط الجديد بحي مصر القديمة، مناشدة المواطنين، والمخابز، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، والهيئات المختلفة في تلك المناطق الثلاثة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لحين انتهاء مدة القطع.

طرق التواصل مع شركة المياه

وحددت شركة المياه عدة طرق للتواصل السريع معها عن طرق الاتصال بالخط الساخن 125، أو على خدمة وتس آب على رقم 01206665125، لسكان المناطق المتأثرة، كما قررت توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.