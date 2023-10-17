خريطة انقطاع المياه في عدة مناطق بالمحافظات غدا.. اعرف التفاصيل

أعلنت عدة شركات مياه انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظات، غدا الأربعاء، لتنفيذ أعمال تطهير الخزانات ومروقات المياه، بينما تشهد عدة مناطق أخرى قطع المياه من اليوم الثلاثاء نتيجة لعطل مفاجئ.

خريطة انقطاع المياه في عدة مناطق بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة انقطاع المياه عن عدد من المناطق في المحافظات، وفقا لبيانات شركات المياه بكل محافظة، كالتالي:

- شركة مياه المنوفية: قطع المياه بعدة قرى في مراكز شبين الكوم وتلا ومركز الباجور ومركز بركة السبع ومركز أشمون وقويسنا والشهداء، بداية من الساعة 10 صباح غدا الأربعاء حتى الساعة 2 ظهرا، للصيانة الدورية.

- شركة مياه دمياط: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 9 ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 7 صباح الأربعاء، للصيانة الدورية، في مدينة ميت أبو غالب وضواحيها وكفر ميت وأبو غالب والسوالم.

- شركة مياه الأقصر: انقطاع المياه نتيجة عطل مفاجئ بخط مياه 8 بوصة بمرشح مياه الزهراء، وذلك في مناطق البغدادي ونجع الوحدة ومنشية النوبة، على أن تعود المياه عقب إصلاح العطل بالساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء.

- شركة مياه الإسكندرية: انقطاع المياه عن بعض المناطق اليوم الثلاثاء لأعمال الصيانة الطارئة بالخط الناقل للمياه بمناطق الناصر والشيخ الشعراوي وعبد العظيم أبو العطا والصديق الجديدة والبستان الأولى والثانية بمركز أبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات.

مياه مجانية في أماكن قطع الخدمة

ودفعت شركات المياه في أماكن انقطاع المياه بسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ويتم طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.