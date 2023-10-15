انقطاع المياه عن القنطرة شرق بسبب كسر ماسورة رئيسية

شهد مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انقطاع مياه الشرب عن جزء كبير من المدينة بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية.

انقطاع المياه بالقنطرة شرق

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن انقطاع المياه شمل مدينة القنطرة شرق القديمة ومدينة القنطرة شرق الجديدة بسبب انكسار ماسورة مياه في شارع العريش أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، موضحا أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالفرق الفنية إلى مكان الكسر للعمل على إصلاحه.

سيارات لتوفير احتياجات المواطنين

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير سيارات مياه الشرب للمواطنين وتوفير احتياجاتهم حال استمرار قطع المياه لساعات، مؤكدا العمل على توفير كل احتياجات الأهالي على مدار الساعات المقبلة ولحين الانتهاء من عملية ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المنطقة بالكامل وضمان عدم تكرر الأزمة.

وانتقل علي الفور رئيس مركز ومدينة القصاصين إلى مكان كسر ماسورة المياه، لمتابعة فرق الصيانة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وضخ المياه بصورة طبيعية مرة أخرى.