«حياة كريمة» تعلن الاعتصام أمام معبر رفح لحين مرور القوافل الإغاثية لفلسطين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة تأييدها الكامل لقرارات الرئيس السيسي، معلنة اعتصام الأعضاء ومتطوعي المؤسسة أمام معبر رفح، لحين فتحه ومرور قوافلنا الإغاثية.

جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح

وأضافت في بيانها: «نعلن استجابتنا الكاملة بكل متطوعينا ومكاتبنا الميدانية، ودعمنا لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤكد جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء».

وكانت مؤسسة حياة كريمة أرسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتواجد الآن أمام معبر رفح، كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وتابعت في بيانها: «مستمرون في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كما نعلم أن متطوعينا ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».

تأييد موقف القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية

وتهيب المؤسسة بجموع الشعب المصري بعدم التواني عن دعم القضية الفلسطينية بكل أشكال التضامن، وعلى رأسها تأييد موقف القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها عسكريا، والدعم المادي لتوفير المساعدات الإنسانية، والتطوع لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين.